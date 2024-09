La première sortie spatiale privée, menée par SpaceX, s'est déroulée ce jeudi 12 septembre. Jared Isaacman, milliardaire, et Sarah Gillis, employée de SpaceX, sont les astronautes non professionnels qui ont réalisé cette mission historique. Après plus de deux ans de préparation, incluant des simulations et des entraînements intensifs, ils ont testé les nouvelles combinaisons spatiales de SpaceX et les communications laser par satellites.