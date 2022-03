L'Écosse, nouvel eldorado des lancements spatiaux européens ?

Ce sont en effet trois entreprises du secteur du NewSpace mondial qui souhaitent exploiter leurs lanceurs depuis les Shetland, et ce, malgré leur inexpérience relative.

La première, et la plus locale, est Skyrora et sa fusée Skyrora-XL. Cette dernière devrait être capable d'embarquer des satellites de 315 kg jusqu'à l'orbite basse, et l'entreprise annonce pour l'instant viser la fin de l'année 2022 pour son lancement inaugural. La deuxième est ABL Space, entreprise américaine constituée par des vétérans de SpaceX et de Blue Origin, qui annonce depuis déjà quelques trimestres le décollage « imminent » de sa fusée RS-1 depuis les États-Unis. Un tir est d'ores et déjà listé depuis le site de SaxaVord pour ABL, avec six petits satellites fournis par Lockheed Martin.