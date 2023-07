Les fusées européennes ne sont pas disponibles ? Devinez qui va en profiter...

C’est un dilemme qui pèse malheureusement sur de nombreuses équipes. Faute de lanceurs européens, malgré plusieurs années de discours et des engagements à envoyer satellites et sondes avec nos fusées : que faire quand elles ne sont pas disponibles ? Dans l’absolu il n’y a que deux solutions à court terme : les faire patienter au sol avec la possibilité que les retards s’étendent plusieurs années, ou les envoyer aux États-Unis et participer à la belle aventure commerciale de SpaceX.

Or pour des raisons pratiques, il n’est pas toujours possible ni viable d’attendre, c’est la raison pour laquelle ces derniers mois, plusieurs missions purement européennes ont choisi de traverser l’Atlantique. Ce fut le cas la semaine dernière pour le télescope spatial Euclid, avec un lancement très réussi. Et cela sera répété à d’autres reprises, pour la mission Hera de visite des astéroïdes Didimos et Dimorphos ou pour la mission EarthCARE d’observation des nuages et des aérosols.