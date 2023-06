Newspace, nouvelles cadences et écologie, le Centre Spatial Guyanais se prépare pour demain

D'abord, il ne faudrait pas croire que, parce qu'il est administré par le CNES, le site guyanais n'est réservé qu'aux acteurs du spatial « traditionnel ». Depuis 2020, la plus ancienne zone de lancement, qui était dédiée à la fusée Diamant dans les années 70, est en transition : démolition, réhabilitation et travaux, pour en faire une large zone multi-utilisateur pour l'ESA et le CNES, qui viendront y tester (quand ils seront enfin prêts) les démonstrateurs réutilisables Callisto puis Thémis, mais aussi pour les entreprises du NewSpace.

Après une sélection sur dossier l'année dernière de 7 candidats, les autorités ont déjà annoncé trois signatures fermes pour l'installation de différentes start-up ! On retrouvera donc les Espagnols de PLD Space et leur lanceur Miura (un premier prototype a tenté il y a quelques jours de décoller depuis l'Espagne), ainsi que les Allemands d'ISAR Aerospace (lanceur Spectrum) et de Rocket Factory Augsbourg (RFA, avec la fusée RFA-One) pour des décollages vers l'orbite dès 2025. Ces derniers ont déjà des accords avec d'autres « spatioports » en Europe, leur signature avec le CSG montre que le site historique a encore bien des avantages !