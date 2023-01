Le premier des nouveaux spatioports européens ouvre officiellement ses portes en Suède

Kiruna n'est pas une ville bien touristique. C'est une station minière au nord de la Suède, on y retrouve donc beaucoup d'équipements lourds, de mécaniciens, d'ouvriers, ingénieurs et techniciens qui font des rotations sur place… Et puis, à 40 kilomètres de là, il y a l'Esrange. Un site spatial installé en 1964 et géré depuis les années 70 par la SSC, la Swedish Space Corporation, entreprise publique et étatique. Il est pour l'instant très peu connu en dehors des spécialistes du spatial, car il y a peu de reporters sur place et que ce n'était jusqu'ici pas spectaculaire : un réseau d'antennes pour la réception de données satellitaires, accompagné de complexes de lancement dédiés aux fusées-sondes, c'est-à-dire des lancements suborbitaux. Mais tout cela est appelé à évoluer, car l'Esrange a inauguré ce vendredi son tout nouveau complexe orbital, de quoi entrer des deux pieds sur le marché des « spatioports » européens. L'objectif est simple : avec la nouvelle infrastructure en place, attirer les acteurs du NewSpace pour qu'ils viennent tester leurs moteurs, puis voler régulièrement vers l'espace et l'orbite depuis la Suède.