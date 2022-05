De l'usurpation d'URL découverte dans les applis Zoom, Box et Google Docs

Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-nous de resituer un petit peu le contexte. Dans un monde où les arnaques informatiques et autres techniques de piratage ou d'escroquerie sont nombreuses et sont dominées notamment par les désormais traditionnels ransomwares, l'usurpation d'URL se fait de plus en plus menaçante, d'autant plus qu'elle est diablement efficace par définition.