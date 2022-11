Une filiale du géant Boeing victime d'une cyberattaque

La cyberattaque pourrait avoir pris la forme d'un ransomware, selon le blog spécialisé Live and Let's Fly. On ne connaît pour le moment pas l'étendue des dégâts et des perturbations (précises) sur Jeppesen, sa maison-mère Boeing (qui ne confirme pas la thèse du rançongiciel) et le monde de l'aérien plus globalement.