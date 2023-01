Quand un parc éolien offshore perturbe un canal de communication d'urgence

La perturbation de la bande VHF (very high frequency) est assez problématique, dans la mesure où elle est reconnue comme étant un équipement de sécurité indispensable en mer pour tout navigateur qui se trouve en difficulté, surtout lorsque le réseau téléphonique portable n'est plus accessible. Une VHF portable peut se matérialiser par une sorte de talkie-walkie, alors utilisé pour les appels d'urgence ou les messages de détresse, et ce, à l'échelle internationale.