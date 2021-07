Les chasseurs d’ondes de l’ANFR à la recherche des fréquences suspectes (Vidéo)

« Notre mission est de nous assurer que toutes les fréquences qui ont été déclarées par les exposants, les médias et les organisateurs soient conformes au plan de fréquences, et qu’ils ne puissent pas se perturber entre eux, ni causer des perturbations à l’extérieur » explique Maxime Eraud. L’ANFR est présente sur la plupart des grands événements, comme Roland-Garros, le Grand-Prix de France de Formule 1 au Castellet, le Tour de France , le défilé militaire du 14 juillet à Paris et les 24 Heures du Mans. Et le grand challenge à venir, pour l’agence, sera évidemment l’échéance des Jeux olympiques de Paris 2024. Mais revenons à nos moutons et à VivaTech.