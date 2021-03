Un radioamateur insultant qui sévissait sur les ondes stoppé par les services de l'ANFR

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) rapporte qu'à la fin de l'année dernière, elle s'est associée aux services de gendarmerie après avoir été alertée par des membres de la communauté des radioamateurs, à la recherche d'un individu. Plusieurs d'entre eux avaient adressé des courriers et e-mails à l'ANFR pour dénoncer les nombreuses insultes et menaces de mort proférées par un radioamateur sur les ondes, jusqu'à faire réagir sur les forums et réseaux sociaux comme Twitter. Il a fallu intervenir pour faire cesser l'individu très borderline d'émettre.