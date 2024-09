Le tribunal administratif a effectivement reconnu le caractère d'urgence, qui n'empêchera pas et qui justifie même une procédure sur le fond dans les deux ans. Le territoire des Sables-d'Olonne n'est que partiellement couvert par le réseau mobile de Free, rappelle la juridiction, pour qui l'installation d'une antenne est donc ici nécessaire. Le juge administratif a non seulement suspendu l'arrêt, mais il a aussi demandé à la mairie de ne plus s'opposer à la déclaration préalable de travaux, et ce au plus tard sous un mois. La municipalité a, enfin, été condamnée à verser 1 000 euros à l'opérateur, pour les frais de justice.