La Vierge, côte à côte avec une antenne Free Mobile ? Les élus s'en offusquent

Placé au sommet d'une colline, avec une vue parfaite sur une grande partie de Plassac, l'emplacement répond parfaitement au cahier des charges de l'opérateur. Mais, la démocratie étant ce qu'elle est, le conseil municipal s'est prononcé contre le projet par sept voix contre six. En effet, la perspective d'une antenne de 55 mètres de haut non loin d'un monument, qui plus est religieux, n'a rien d'enchantant.