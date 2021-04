5G : pour l'ANSES, il n'y a "pas de risques nouveaux pour la santé" des utilisateurs

L'esprit du rapport de l'ANSES, publié mardi, est que, du côté de l'agence et sur la base de toutes les informations scientifiques ou de terrain disponibles, on juge « peu vraisemblable » le fait que la 5G puisse représenter un risque supplémentaire pour la santé. Mais plus les fréquences sont élevées, et plus cette affirmation perd de son capital « certitude ».