Les antennes 4G des opérateurs installées le long des voies ferrées font perdre patience aux habitants

Avec le New Deal mobile, les opérateurs Orange, SFR, Bouygues Telecom et dans une moindre mesure Free Mobile ont l'obligation de couvrir une majeure partie des trains du quotidien en très haut débit (4G), et ce le long des voies ferrées, d'ici le 31 décembre 2025, au même titre d'ailleurs que les axes routiers. Seulement, l'augmentation des demandes d'implantation d'antennes relais au sein des communes situées en parallèle ou à proximité des rails reliant Nantes à Paris agace aussi bien les mairies que les habitants. Certains s'y opposent.