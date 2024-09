ovancantfort

En 2014, une année qui coïncide avec l’arrivée de la 4G autour de chez lui, son exploitation fut frappée par une hécatombe.

C’est un raisonnement fallacieux du type Post hoc ergo propter hoc. Ce n’est pas parce que deux évènements se suivent ou sont simultanés que l’un est nécessairement la cause de l’autre.

Selon monsieur Pilon, les ondes électromagnétiques traversant le sous-sol avaient contaminé les cours d’eau souterrains.

Elles s’y sont sans doute dissoutes telles des pastilles d’Alka-Seltzer ? Cette assertion témoigne d’une profonde ignorance de la nature et du fonctionnement des ondes électromagnétiques. Les ondes ne peuvent avoir qu’un effet temporaire sur l’eau et, étant toujours en mouvement, ne peuvent y séjourner indéfiniment.

D’autre part, les cours d’eau souterrains sont extrêmement rares. La majorité des eaux souterraines existent sous forme de nappes diffuses et non de cours d’eau. (Ce sont sans doute les géobiologues qui ont soufflé cette idée, vu qu’ils ustilisent souvent les ‹ cours d’eau souterrains › pour soi-disant expliquer les ‹ courants telluriques › qu’ils affirment détecter)

des géobiologues, spécialistes appelés sur le terrain, sont souvent ignorés, car leur profession n’est pas officiellement reconnue.

La géobiologie est une pseudo-science apparentée à la sourcellerie qui n’a jamais apporté la moindre preuve de ses affirmations. Les géobiologues trouvent ce qu’ils veulent trouver, même si cela se fait inconsciemment et qu’ils sont de bonne foi. (Voir par exemple les fantastiques ‹ mesures › de géobiologues lors de l’expérience de Crop Circle d’Astronogeek ). Pas étonnant dès lors qu’ils trouvent des ‹ anomalies › sur le lieu d’une hécatombe inexpliquée.

Malheureusement pour ce monsieur, mais il est beaucoup plus probable que cette hécatombe soit due à une épizootie causée par un virus non identifié. Auquel cas, il eut fallu abattre l’ensemble de l’élevage et désinfecter le bâtiment. Impossible de savoir si de telles mesures ont été essayées.

Dans tous les cas, cela reste une histoire bien triste pour Monsieur Plon qui a vu s’effondrer les efforts d’une vie.