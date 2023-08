Les vaches sont-elles électrosensibles aux antennes relais ? Le ministère de l'Agriculture lance une enquête jusqu'à fin août

Pour Frédéric Salgues, cette incitative est clairement insuffisante, voire complètement déplacée. « C'est du foutage de gueule. On ne laisse pas faire les études et les expertises lorsqu'il y a un problème, mais on nous envoie un questionnaire », dit-il. Pour lui, la démarche est inefficace, et il juge qu'elle ne fait en réalité qu'occulter le cœur du problème. Il constate amèrement que le gouvernement ne se mouille pas pour proposer une vraie solution. Solution qui se traduirait principalement par une compensation financière pour contrebalancer les pertes subies.