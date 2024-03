Une habitante du Nord a droit à une antenne 5G de SFR à seulement 30 mètres de chez elle, sauf qu'elle n'en veut pas

Les résidents du village redoutent que l'installation de cette antenne relais 5G de 45 mètres de hauteur fasse plonger la valeur immobilière des propriétés, jusqu'à 30 000 euros pour l'habitante la plus proche du pylône. Et on ne vous parle pas des préoccupations esthétiques et des risques évoqués pour la santé des humains et des animaux.