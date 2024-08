Hanandano

Pardon (et d’abord on est d’accord sur le fait que ce pourrait être des propos répréhensibles) mais je crois que ce qu’essayait de mettre en avant Biggs (ou Wedge je sais plus) c’était le caractère urgent de la situation. Il y a fort à penser qu’un appel à la violence politique ne déclenche pas les mêmes conséquences (la police qui débarque rapidement) qu’un message à caractère terroriste/menace immédiate sur la sécurité de l’avion. De même un « Macron en prison » pour le coup ne devrait pas avoir de conséquences.

Rien à voir avec ta réponse Juju mais je ne cesse de m’étonner de la rapidité avec laquelle les participants de ces forums tirent des conclusions sans s’embêter à faire les liens. Le terme de censure sort à peu près à chaque fois un peu n’importe comment et on feint de s’étonner qu’en France il n’y a pas de liberté d’expression absolue. Déjà sur le plan légal (mais c’est aussi le cas aux US - parce qu’on prend toujours cet exemple pour la liberté d’expression alors qu’elle y est là aussi limitée par la loi), mais également sur le plan moral. Enfin, on ne crie pas « au feu » dans un théâtre bondé… que faut il pour faire comprendre cette évidence aux personnes qui crient à la censure pour un oui pour un non ?