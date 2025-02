Pendant les deux premières années de la frénésie IA, les meilleurs modèles, utilisés partout sur la planète, étaient américains. ChatGPT, Claude, Gemini… le made in America était incontournable. Ça n'a changé que très récemment, avec le modèle R1 de DeepSeek, qui a explosé lé concurrence, et entraîné une remise en cause au sein des géants du secteur. Mais l'IA star du moment pourrait commencer à faire face à des contraintes de l'autre côté de l'Atlantique.