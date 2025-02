Au-delà des sanctions financières et pénales, cette législation soulève des préoccupations majeures concernant la liberté scientifique. En effet, elle ne se limite pas à interdire le téléchargement ou l’utilisation des modèles IA chinois. Elle vise également à empêcher tout transfert de propriété intellectuelle ou collaboration entre chercheurs américains et chinois. Cela inclut la publication de recherches accessibles en ligne qui pourraient être téléchargées par des utilisateurs en Chine.

Des experts comme Kevin Bankston, conseiller principal en gouvernance de l’IA au Center for Democracy & Technology, dénoncent une attaque contre « l’idée même du dialogue scientifique » et mettent en garde contre les conséquences désastreuses pour les chercheurs et utilisateurs d’IA. Selon lui, cette loi pourrait étouffer l’innovation en créant un environnement hostile pour les scientifiques partageant leurs travaux publiquement.