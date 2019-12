L'autocomplétion textuelle en test sur Google Assistant

Comme une recherche sur Google

Source : 9to5Google

Contrairement à son rival Siri, le Google Assistant permet aux utilisateurs d'effectuer des requêtes à l'écrit, et pas uniquement par la voix. La fonctionnalité qui est actuellement testée pourrait rendre cette action encore plus simple.Découverte dans la version bêta de l'application Google pour Android , cette nouvelle fonctionnalité fait jusqu'à cinq suggestions lorsque l'utilisateur tape les premières lettres d'un mot dans le Google Assistant, les résultats les plus pertinents s'affichant au-dessus du texte. Cela fonctionne exactement de la même manière qu'une recherche Google, pour laquelle plusieurs choix apparaissent : le design des deux outils est également très similaire.Google teste constamment de nouvelles fonctionnalités sur ses outils, et pour le moment, on ne sait pas si l'autocomplétion textuelle sera définitivement intégrée dans son assistant virtuel. Toutefois, cela pourrait grandement simplifier son utilisation par écrit.