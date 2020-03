Huawei dévoile Celia, son propre assistant vocal, notamment disponible en français

© Huawei

Rompre un peu plus la dépendance à Google

« Hey Celia »

Source : VentureBeat

C'est aujourd'hui que se tenait la grande conférence - virtuelle - de Huawei. L'occasion pour la marque chinoise de présenter ses nouveaux smartphones. Mais elle avait également réservé d'autres surprises...L'entreprise a en effet présenté son assistant vocal multilingue, développé en interne et baptisé Celia. À vrai dire, il ne s'agit pas d'une totale nouveauté, puisqu'un tel outil était déjà proposé aux utilisateurs chinois, sous le nom de Xiaoyi. Mais Huawei va désormais le décliner à l'international. Pour commencer, le service sera uniquement disponible dans six pays : France, Royaume-Uni, Espagne, Chili, Mexique et Colombie. Par conséquent, Celia sera en mesure de communiquer dans trois langues : français, anglais et espagnol.Cette initiative découle évidemment des mesures prises par le gouvernement américain à l'encontre du fabricant chinois. Ne pouvant plus utiliser les services de Google, la marque a donc décidé de mettre au point ses propres outils, dont son système d'exploitation HarmonyOS , son magasin d'applications AppGallery et donc à présent son assistant virtuel.Celia sera intégrée aux P40 et P40 Pro , la nouvelle gamme dede Huawei. Pour l'activer, il suffira de prononcer «», tout du moins dans sa version anglaise. On peut imaginer qu'en français, le «» pourrait être « Dis Celia », en s'appuyant sur l'exemple de Siri («» en anglais, « Dis Siri » en français).Une fois déclenché, l'assistant vocal sera en mesure d'effectuer plusieurs actions classiques : donner la météo, appeler quelqu'un, envoyer un SMS... Mais il pourra également jouer le rôle de traducteur en temps réel, avec la fonction «». Celle-ci permet à deux personnes dans une même pièce de communiquer dans deux langues différentes (français, anglais ou espagnol), Celia se chargeant d'afficher la traduction instantanément sur le téléphone de chaque interlocuteur.Par ailleurs, Huawei a indiqué que l'assistant vocal s'enrichira au fur et à mesure. Il sera, de plus, prochainement disponible dans d'autres pays et sur d'autres appareils, dont probablement la future version française de l'enceinte connectée Huawei Sound X