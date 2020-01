Payer son essence grâce à Alexa, ce sera bientôt possible aux États-Unis

« Alexa, paie l'essence »

Une expérience améliorée en station-service ?

Source : TechCrunch

C'est à l'occasion du CES 2020 , qui s'est tenu la semaine dernière, que deux géants de deux secteurs éloignés se sont rapprochés. Amazon, spécialiste de l'e-commerce mais aussi propriétaire d'Alexa, et ExxonMobil, entreprise majeure des industries pétrolière et gazière, ont signé un accord qui trouve son application à la pompe à essence.Les automobilistes américains vont en effet pouvoir demander à l'assistant vocal de régler leur note à la station-service. Aujourd'hui, Alexa est disponible dans de nombreux modèles, signés de marques telles que Chrysler, Ford, Audi, ou encore Toyota. La nouvelle fonctionnalité, quant à elle, sera progressivement déployée dans plus de 11 500 stations-service Exxon et Mobil, sur l'ensemble du territoire.Son déclenchement passera par la phrase «» («»), à prononcer une fois arrivé devant la pompe. L'assistant demandera alors de confirmer la localisation de la station, ainsi que le numéro de l'emplacement choisi. Puis il activera la pompe en question et l'utilisateur pourra alors se servir, de façon habituelle.Une fois la manipulation effectuée, le paiement sera automatiquement réalisé, via le service Amazon Pay, en utilisant les données enregistrées dans le compte du client. Par ailleurs, pour garantir la sécurité de la transaction, l'opération a recours à une technologie développée par l'entreprise Fiserv, spécialisée dans les solutions financières.Pour l'instant, la fonctionnalité ne devrait être disponible qu'aux États-Unis, et ni Amazon ni ExxonMobil n'ont mentionné de volonté de la déployer dans d'autres pays. Il n'est toutefois pas certain que cela entraîne une vague de frustrations : la nouvelle méthode de paiement ne paraît pas vraiment plus rapide et oblige tout de même le conducteur à sortir de son véhicule pour faire le plein...