Amazon se paie la voix de Samuel L. Jackson pour Alexa (entre autres nouveautés)

Source : The Verge

L'assistant virtuel d'Amazon va monter en compétences. C'est ce qu'a annoncé l'entreprise, via un ensemble de nouvelles fonctionnalités à venir, visant à rapprocher de plus en plus le robot d'un interlocuteur humain.En premier lieu, la firme a fait appel à un acteur de renom pour doubler son assistant : Samuel L. Jackson, connu notamment pour ses rôles dans, les sagaset Marvel... Les enceintes connectées d'Amazon pourront ainsi bientôt répondre avec la voix du comédien. Il faudra, pour cela, débourser 0,99 dollar d'ici la fin de l'année 2019, 4,99 dollars ensuite.Mais contrairement à d'habitude, il ne s'agira pas simplement de phrases pré-enregistrées. Alexa a vu son logiciel de synthèse vocale amélioré, à l'aide de techniques de. Cela signifie que l'assistant pourra générer ses propres phrases et les prononcer en imitant la voix de Samuel L. Jackson, avant d'accueillir ultérieurement celles de nouvelles stars.De plus, le service vocal a progressé dans ses interactions avec les êtres humains. Il sera en effet en mesure d'être bilingue : au Canada, il pourra échanger avec ses propriétaires à la fois en anglais et en français. De même pour les États-Unis, avec l'anglais et l'espagnol, et l'Inde, avec l'anglais et le hindi.Alexa sera également plus sensible aux humeurs de ses interlocuteurs. Avec son futur « détecteur de frustration », le programme saura identifier le mécontentement face à des réponses incorrectes. Et dans ce cas, il présentera de plates excuses.Par ailleurs, parmi les futures fonctionnalités à venir, Alexa verra ses « pressentiments » approfondis. L'assistant sera ainsi capable d'alerter en cas de dysfonctionnement détecté sur un objet connecté et d'effectuer des suggestions en fonction des habitudes de l'utilisateur. Ce dernier pourra d'ailleurs être un invité, connecté à son propre compte, via « Alexa Guest Connect ».De nouvelles commandes seront également ajoutées, permettant de réentendre ou de supprimer les dernières demandes enregistrées.Enfin, Amazon a également pensé aux interactions avec les enfants, avec « Education Skill », pour faciliter l'intégration dans des logiciels scolaires, et « Communications for Kids ». Cette dernière fonction permettra à deux enfants de communiquer via Alexa, en cas d'accord des parents de chacun.