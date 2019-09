Alexa : vitesse d'élocution, chuchotement, réponses détaillées... les mises à jour arrivent

© Le nouvel Echo Dot, avec horloge s'il vous plaît !

Chuchotez avec Alexa, qui vous répondra plus lentement

La suppression automatique des interactions largement étendue

En marge de la présentation de ses quatre nouveaux appareils de la gamme Echo, avec deux véritables produits inédits au menu, Amazon a annoncé, le 25 septembre, de nouvelles fonctionnalités Alexa, son assistant personnel intégré aux enceintes connectées. La firme de Jeff Bezos semble avoir axé ses mises à jour sur la transparence et l'aspect pratique.Parfois, on peut se demander si notre enceinte Echo ne fait pas la sourde oreille, ou si elle est en train de nous snober, fière comme Artaban. Tout ça, c'est du passé puisqu'Alexa peut maintenant chuchoter. Le mode chuchotement fait en effet partie des nouvelles fonctionnalités de l'assistant vocal. Si vous posez vos questions à Alexa en chuchotant, cette dernière vous livrera ses réponses de la même manière.Dans la lignée du chuchotement, il sera bientôt possible de demander à Alexa d'ajuster sa vitesse d'élocution. Certains peuvent trouver l'IA trop « mollassonne », d'autres trop « speed. » Les utilisateurs vont avoir le choix entre sept vitesses d'élocution différentes : quatre plus rapides et deux plus lentes que la vitesse de base. Pour guider Alexa, il suffira de lui demanderdans un sens oudans l'autre. Pour rétablir la vitesse d'élocution par défaut, vous devrez direAlexa sera bientôt équipée de deux nouvelles fonctionnalités vocales destinées à offrir une certaine transparence aux utilisateurs, concernant les réponses fournies. Elle sera par exemple capable, si vous lui demandez spécifiquement, de répéter votre commande vocale la plus récente. Après une requête, vous pourrez également obtenir une explication relative à sa réponse,La fonctionnalité sera disponible, selon Amazon.Enfin, après intégré les ordreset, la commande de suppression automatique des interactions est prolongée., vous pourrez demander à Alexa de supprimer automatiquement tous les enregistrements vocaux, ainsi que leurs transcriptions textuelles, remontant entre 3 et 18 mois. Une main tendue vers les partisans de la confidentialité des données.