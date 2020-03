Huawei P40 Pro : Kirin 990 5G et capteur principal 50 MP, on fait le tour de ses specs

© Ishan Agarwal

Très en forme ces dernières semaines, Ishan Agarwal nous gratifie aujourd'hui d'une fiche technique quasi complète pour les P40 et P40 Pro de Huawei. De quoi entrevoir les promesses que déroulera le constructeur jeudi prochain lors de son événement de lancement.À l'heure où davantage de constructeurs capitalisent sur des capteurs à la résolution démentielle (le Galaxy S20 Ultra de Samsung notamment ), Huawei resterait plutôt sage sur son prochain smartphone dédié à la photographie.Selon GSM Arena et Ishan Agarwal, le capteur principal du P40 Pro serait un modèle Sony de 52 mégapixels. Un capteur ultra large (1/1,28"), monté sur une matrice RYYB et opérant du pixel binning dit « Quad Quad Bayer ». Autrement dit : des clichés de 3,25 mégapixels, mais dont la taille des pixels dépasserait tout ce qui a déjà pu s'observer sur smartphone.Les autres capteurs photo se déclineront comme suit. Un module ultra grand-angle de 40 mégapixels (1/1,5"), un téléobjectif « classique » offrant un zoom 3x 12 mégapixels, et un zoom périscopique 10x (hybride 50x) — équivalent à une longueur focale de 240 mm. Pour compléter le tout : un capteur 3D ToF aidera pour la profondeur de champ, et un capteur de température aidera le P40 Pro à mieux calculer la chaleur globale des clichés.Notez que, pour ce qui est du P40 classique, il devrait se contenter d'un module principal 52 mégapixels (identique ? On l'ignore encore), un ultra grand-angle de 16 mégapixels et un zoom optique 3x de 8 mégapixels.À l'avant, on retrouvera chez le P40 un unique capteur 32 mégapixels, et sur le P40 Pro un capteur 32 mégapixels ainsi qu'un autre, ultra grand-angle, à la résolution encore inconnue.Le reste de la fiche technique est plus classique. Le P40 aura vraisemblablement droit à un écran de 6,1 pouces poinçonné, et rien n'indique qu'il bénéficiera d'une fréquence d'affichage au-delà de 60 Hz. Il bénéficiera de l'autonomie fournie par une batterie de 3 800 mAh, et pourra se recharger à 40 W en filaire, ou 27 W sans fil.Côté P40 Pro, on passera sur un écran de 6,58 pouces (AMOLED, bien entendu), et à une batterie de 4 200 mAh — une nouvelle fois rechargeable à 40 et 27 W.Côté performances, les deux smartphones compteront sur le Kirin 990 5G. On s'attend dès lors à des chiffres au moins aussi bons que sur le Huawei Mate 30 Pro , mais on attendra de voir combien de RAM Huawei a inclus à ses nouveaux mobiles pour en avoir le cœur net.D'après GSM Arena, qui publie quelques rumeurs concernant le prix des appareils , le P40 démarrerait les enchères à 799 €, quand le P40 Pro s'afficherait à partir de 999 €. Toujours sans les applications et services Google , faudrait-il le rappeler.