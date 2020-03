Huawei P40 Pro : les visuels en fuite avant la présentation du 26 mars

© Evan Blass

Des rendus officiels des Huawei P40 et P40 Pro ont été publiés par l'informateur Evan Blass. De plus, la vidéoqui devait être diffusée en amont de la conférence du 26 mars se retrouve prématurément sur YouTube.Si les détails techniques officiels des nouveaux flagships ne sont pas encore connus, on peut voir à l'image publiée ci-dessus que les P40 seront disponibles dans au moins sept coloris.À noter qu'un doute persiste concernant le P40 Pro qui, d'après cette image, ne sera lui disponible qu'en deux couleurs ultra classiques : noir (5e smartphone en partant de la gauche) et blanc (2e smartphone en partant de la droite).L'occasion de confirmer que le Huawei P40 Pro semble équipé de cinq capteurs photo , là où le modèle classique se contentera d'une configuration à trois optiques.Retour à la prospective. En attente de confirmations de la part du constructeur, nous pouvons toujours nous reposer sur les rumeurs qui, jusqu'à présent, étaient plutôt pertinentes.Comme depuis de longues années, Huawei renouvellerait son contrat de confiance avec l'opticien Leica pour la confection des objectifs de son P40. Aussi d'après lepartagé ci-dessus, la marque promet des capacités photographiques « visionnaires ». Pompeux, mais on a tendance à le prendre au mot, au vu de l'excellence dont il fait preuve chaque année en la matière.Du reste, le P40 devrait se montrer bien moins incurvé que son cousin le Mate 30 Pro . Un très bon point pour la prise en main. Malheureusement pour les allergiques aux écrans percés, Huawei s'inspirerait cette année du Samsung Galaxy S10+ et intègrerait une « capsule » dotée de deux APN à l'avant de son smartphone.Enfin, on pourra bien entendu compter sur un SoC Kirin 990 5G pour assurer des performances et une gestion de l'énergie optimale. Mais, s'il était nécessaire de le rappeler, Huawei restera dans l'incapacité de proposer le moindre service ou application Google sur son téléphone. Il devra composer avec son propre AppGallery qui, pour l'heure, est encore bien pauvre en références européennes.