Huawei Sound X : l’enceinte connectée en partenariat avec Devialet sortira en France

Crédits : Colin Golberg pour Clubic

Devialet apporte son expertise

Un assistant vocal qui ne parle que chinois pour l'instant

Lors de notre visite au HQ de Huawei, nous avons pu essayer la nouvelle enceinte connectée du constructeur, tout juste lancée sur le marché chinois. Nous avons également eu la confirmation qu'elle sortirait en France, après une annonce en bonne et due forme au MWC 2020.Le constructeur chinois s'est associé à Devialet, qui a co-développé l'appareil. L'expérience avait déjà fonctionné avec la Freebox Delta l'année dernière , que le FAI avait conçu avec le spécialiste de l'ingénierie acoustique, dont un certain Xavier Niel est actionnaire. Devialet est aussi connu pour ses propres produits, notamment ceux de la gamme Expert et Phantom Haute d'une vingtaine de centimètres pour un poids de 3,5 kg, la Huawei Sound X bénéficie d'un double caisson de basses de 60 watts et de son surround à 360 degrés. Elle embarque les subwoofers Push-Push de Devialet et leur suppression des vibrations. La technologie Speaker Active Matching de la société française est également présente, pour «».L'enceinte connectée est compatible Bluetooth 5.0 et bien sûr Wi-Fi. Les contrôles tactiles sont placés sur le dessus de l'appareil, et la façade laisse apparaître le woofer qui s'agitera au gré des basses. Six microphones sont positionnés tout autour de l'enceinte pour que l'assistant puisse bien entendre l'utilisateur, peu importe sa position. Assistant vocal qui, précisons-le, ne sera disponible qu'en chinois au lancement et permettra de gérer la domotique du domicile et les différentes commandes de l'appareil. Une version francophone de l'assistant vocal « Célia » devrait voir le jour courant 2020.Notons que la technologie propriétaire de Huawei « OneHop » sera aussi de la partie, permettant, grâce à un appairage instantané via NFC + Bluetooth, de jouer un morceau sur l'enceinte, simplement en approchant son smartphone compatible.Le tarif chinois est fixé à 3 888 yuans, soit l'équivalent de 500 euros hors-taxe. Le prix à payer pour s'équiper d'une enceinte intelligente au son certifié Devialet.