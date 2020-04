Apple rachète une application météo... et la ferme sur Android

Lire aussi :

Waze enlève sa fonction de signalement des contrôles routiers pour que vous restiez chez vous



L'application Dark Sky Weather désormais Apple Exclusive

Source : The Verge

Apple s'est offert tout récemment l'application météorologique Dark Sky Weather. Sur le blog officiel, on explique : «». D'ailleurs, dès à présent, l'application ne s'appelle plus « Dark Sky », mais « Dark Sky by Apple ».En ce qui concerne la disponibilité de l'application sur iOS, aucun changement à prévoir évidemment. En revanche, du côté des plateformes concurrentes, certains risquent de faire grise mine.En effet, l'application ne sera plus disponible au téléchargement sur Android comme sur WearOS . De même, ceux qui ont déjà téléchargé l'application pourront continuer à en profiter jusqu'au 1er juillet prochain, date à laquelle l'application sera désactivée, tandis que les acheteurs seront évidemment remboursés.