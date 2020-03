Waze enlève sa fonction de signalement des contrôles routiers pour que vous restiez chez vous

© Waze

Échapper aux contrôles policiers

Le confinement s'endurcit

Source : 01net

Face à l'ampleur de la pandémie , le combat est à mener sur tous les fronts et l'application GPS a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice en incitant les gens à rester chez eux.Si Waze séduit autant d'utilisateurs, c'est notamment grâce à sa fonction de collaboration participative qui permet aux automobilistes de signaler les obstacles ou embouteillages qu'ils rencontrent sur leur route. Les usagers peuvent en outre y indiquer la présence de policiers, et ainsi éviter à d'autres conducteurs un éventuel contrôle routier.Or, comme le rapporte LCI , cette fonctionnalité a été utilisée au sein de Paris la semaine dernière alors que le gouvernement venait d'annoncer le confinement, le but étant alors d'échapper aux contrôles policiers effectués auprès des automobilistes mais aussi des piétons.Ce week-end, Waze a donc pris la décision de la supprimer de l'application durant la période de confinement ; elle devrait toutefois bientôt disparaître définitivement puisqu'un amendement interdisant de telles fonctions doit entrer en vigueur au cours de l'année, comme le souligne Futura-Sciences Par ailleurs, un message d'avertissement indiquant les consignes des autorités apparaît lors de l'ouverture de l'application : «».Pour rappel, le gouvernement vient de durcir les restrictions du confinement en réduisant la distance et le temps des déplacements autorisés, en fermant les marchés ouverts mais aussi en alourdissant les peines encourues. En cas de récidive dans les quinze jours, l'amende forfaitaire passe désormais de 135 euros à 1 500 euros, et une multi-récidive pourrait aboutir à 3 700 euros de contravention et une peine de prison de six mois.Les déplacements tolérés sont ceux réalisés entre votre domicile et votre travail - si tant est que le télétravail soit impossible -, pour les courses (une seule personne par ménage), pour des raisons de santé, pour des impératifs familiaux ou pour venir en aide à des personnes vulnérables.