Android 11 Developer Preview : quelles sont les nouveautés de cette première bêta ?

Credits : Google

Google prépare le terrain pour l'arrivée de la 5G



Des permissions plus fines et un focus sur les messageries



Source : Engadget

Android 11 entre dans sa phase bêta avec la Developer Preview 1, la première version permettant aux développeurs de tester les nouveautés mises au point par les équipes de Google.La première chose qui marque à la découverte de ce nouveau système est l'intégration de la 5G dans les différents paramètres et réglages. Les applications pourront déterminer si l'utilisateur bénéficie d'un smartphone compatible 5G et adapter la consommation de données et l'expérience proposée s'il se trouve dans une zone à très haut débit mobile.On pense notamment aux applications de jeu vidéo en streaming (et à Stadia en particulier, Google oblige) qui pourront adapter le rendu graphique et la latence selon la connexion en 5G du joueur ou non.Android 11 va également mieux gérer les écrans poinçonnés. Le système s'adaptera aux différents types d'encoches proposés par les constructeurs, qu'elles soient au centre de l'écran ou sur les côtés. Les écrans incurvés, qui débordent sur les bords de l'appareil seront également supportés.Du côté de la sécurité, Google est allée s'inspirer d'Apple et d'iOS 13 et va proposer des réglages bien plus précis concernant l'utilisation de la localisation, de la caméra ou du micro. Les utilisateurs pourront autoriser temporairement l'usage des capteurs et l'application devra demander à nouveau leur consentement à chaque utilisation.La permission peut être définitive dans le cas d'une application que l'on utilise quotidiennement, le choix reste néanmoins dans les mains de l'utilisateur.Du côté des nouveaux cosmétiques, Google va revoir les notifications de messagerie avec des bulles de conversation qui rappellent celles de Messenger. Elles restent constamment à l'écran, quelle que soit l'application que vous utilisez.Pour le moment, seul Google Messages est compatible mais la fonctionnalité est accessible à tous les services qui le souhaiteront. Le centre de notifications accueille également une section dédiée aux conversations pour retrouver plus facilement ses messages non lus.La route est encore longue pour voir arriver Android 11 sur nos smartphones. Le système devrait en toute logique être présenté plus en détails lors de la Google I/O se tenant à partir du 12 mai prochain. La version finale devrait être disponible à la rentrée sur certains téléphones, dont les Pixel.