Google veut orienter Wear OS vers la santé et le fitness pour rattraper son retard

Wear OS n'a jamais été un système particulièrement reconnu pour ses qualités sportives et de coach bien-être.Google en a pleinement conscience et souhaite accélérer dans le domaine. Depuis plusieurs jours, l'entreprise a envoyé une enquête à plusieurs de ses utilisateurs pour leur demander quelles sont les fonctionnalités santé qu'ils espéreraient voir arriver sur leur montre connectée.Dans les réponses possibles, on retrouve la détection automatique des entraînements, les exercices de respiration mais aussi la possibilité de connecter sa montre à des appareils de sport, comme le permet GymKit pour l'Apple Watch et de partager sa progression avec d'autres utilisateurs.Concernant le domaine de la santé, Google pourrait intégrer la mesure de l'oxygénation du sang mais également une application pour gérer les cycles menstruels et un dispositif de suivi du sommeil.Si ces fonctionnalités ne seront peut-être pas toutes intégrées dans une prochaine mise à jour (ou dans une montre Pixel évoquée depuis de nombreux mois), Google pourra rapidement accélérer son développement vers l'univers du bien-être et du fitness grâce au rachat récent de Fitbit , pour un montant de 2,1 milliards de dollars.