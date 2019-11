Google rachète Fitbit pour 2,1 milliards de dollars

Google utiliserait les ressources de Fitbit pour le développement de sa propre montre connectée



Avec ce rachat, Google veut s'affirmer sur le marché des wearables



Source : The Verge

L'annonce était attendue, elle est désormais officielle. Rick Osterloh, responsable du matériel chez Google, vient d'annoncer que le moteur de recherche a mis la main sur Fitbit pour 2,1 milliards de dollars.L'entreprise continuera son activité pour le moment mais sera intégrée pleinement aux activités de Google, sous la bannière, qui regroupe tous les appareils conçus par la marque. On peut imaginer un rapprochement plus prononcé par la suite à l'image de Nest, qui est restée une division indépendante avant d'être totalement avalée par Google.Rick Osterloh voit dans ce rachat «». On prête souvent à Google l'intention de lancer sa propre montre connectée mais son système d'exploitation pour montres connectées reste encore boudé par le grand public.Il y a quelques mois, le moteur de recherche avait déjà mis la main sur une partie des technologies développées par Fossil pour 40 millions de dollars.L'expérience acquise par Fitbit dans le domaine du suivi d'activité mais également dans la conception de smartwatches devrait être mise à profit dans ce projet et pourrait accélérer son développement. Google Fit, la plateforme santé du géant californien, devrait également bénéficier des technologies mises au point par le constructeur.Dans un communiqué de presse distinct, Fitibit tient à rassurer ses clients et explique que les données de santé et de condition physique récoltées par ses appareils resteront confidentielles et ne seront pas utilisées par Google pour ses annonces publicitaires.Le rachat devrait être finalisé au cours de l'année 2020, permettant à Google de talonner Samsung, actuel numéro deux d'un marché des montres connectées en pleine explosion avec 15,9% des ventes mondiales. Apple est quant à lui premier avec 46,4% de parts de marché au second trimestre 2019.