Google serait en négociations pour acquérir Fitbit

Relancer WearOS

Source : The Verge

Nous vous rapportions il y a un peu plus d'un mois que Fitbit, actuellement en difficulté, se cherchait un acquéreur, et que celui-ci pourrait être Google . Aujourd'hui,confirme l'intérêt de la firme de Mountain View, qui serait même déjà passée à l'action.L'acquisition de Fitbit par Google pourrait permettre de relancer les deux acteurs sur le marché des, qui est en train leur échapper. Fitbit souffre de la concurrence féroce sur ce secteur d'activité et a vu ses parts de marché reculer. Google n'est pas en grande forme non plus en ce qui concerne les montres et bracelets connectés. Son système d'exploitation Wear OS a du mal à s'imposer, notamment à cause du succès de l'Apple Watch, mais aussi par la faute des appareils Samsung, qui tournent sous Tizen, son logiciel maison.Il semble que la firme de Mountain View ait pour ambition de devenir un acteur majeur du marché. En janvier dernier, Google a payé 40 millions de dollars à Fossil pour une technologie qui serait liée aux montres connectées hybrides. Désormais, il pourrait acquérir les brevets et talents de Fitbit. Bien sûr, rien n'est encore fait. On sait seulement qu'une offre a été transmise, celle-ci peut être refusée et de longues négociations pourraient débuter.