En janvier, Google a payé 40 millions de dollars à Fossil. On sait maintenant pourquoi

Projet Diana

Fossil se remet à flots

Huit mois plus tard,affirme que cette technologie serait liée aux montres connectées hybrides.En janvier 2019, Google a simplement signalé avoir acheté «». D'après, qui mentionne «», cette innovation concerne les montres hybrides. Mais Fossil comme Google ont refusé de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses, Google précisant : «».La technologie pour laquelle la firme de Mountain View a versé 40 millions de dollars a été mise au point par la société rachetée par Fossil, Misfit. Le projet est appelé «» en interne, un nom mélangeant «» et «». Les montres connectées de Google à venir seraient donc bien des modèles hybrides etavance qu'il y aurait «».Ces mêmes sources auraient également qualifié la transaction entre Google et Fossil d'«», soit une acquisition et une embauche à la fois. La transaction aurait en effet impliqué le transfert d'une vingtaine d'ingénieurs de Fossil à Google.D'après, ce sont des tensions entre Fossil et Misfit, de faibles ventes (notamment pour la Founder Q) ainsi que des coûts sous-estimés en ingénierie, qui auraient poussé Fossil à vendre. Côté Google, cette «» montre une chose : ce n'est pas tant la technologie Diana qui intéresse le groupe, que les ingénieurs qui ont travaillé à son développement.L'accord, conclu en janvier, prive donc Fossil d'une partie des talents qu'elle a acquis en 2015,soulignant une «» entre le groupe et Misfit. Le média développe : «».