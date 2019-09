Fitbit envisagerait de se vendre et Google fait figure de favori

Google pourrait y voir un intérêt dans le développement de ses propres appareils connectés

Source : Neowin

Fitbit réfléchirait actuellement à se vendre au plus offrant. Selon Reuters , la société spécialisée dans les trackers d'activité serait en discussions avec la banque d'investissement Qatalyst Partners pour envisager les possibilités d'une mise en vente dans les prochaines semaines.Si Fitbit ne serait pas encore totalement décidée à se laisser acheter, plusieurs sources évoquent qu'Alphabet, la maison mère de Google, pourrait être intéressée par une acquisition. Le géant pourrait ainsi acquérir à bon prix les équipes et les technologies de Fitbit afin de renforcer ses démarches dans le développement de sa propre montre connectée ou d'autres dispositifs liés au fitness et à la santé.Les deux entreprises n'ont pas réagi à cette annonce mais les investisseurs de Fitbit semblent particulièrement enthousiastes à l'idée d'un rachat. L'action de l'entreprise a augmenté immédiatement de 22%, et sa capitalisation a bondi à 1,1 milliard de dollars.