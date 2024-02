Le bracelet connecté Samsung Galaxy Fit 3 dévoile ses (très) nombreuses nouveautés

Bien que supplantés progressivement par des montres connectées de plus en plus abordables, les bracelets connectés, ont toujours la cote auprès du grand public. Plus petits, plus endurants et souvent moins onéreux que les smartwatches, Les trackers d'activités ont encore de quoi séduire. Dans ce comparatif, nous vous présentons les meilleurs bracelets connectés du moment, reconnus pour leurs qualités aussi bien logicielles que matérielles.

Lire la suite