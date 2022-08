Bracelet et montres connectées, 3 nouveaux produits à venir chez Fitbit

On espère que l'autonomie, estimée à six jours sur la Fitbit Versa 3, sera légèrement meilleure également et que Fitbit conservera les atouts de sa montre connectée milieu de gamme comme l'écran AMOLED ou la présence d'une puce GPS en plus des différentes analyses corporelles au cours de la journée comme en entrainement.

Fitbit va enfin apporter un petit vent de fraicheur à ses bracelets connectés avec le Fitbit Inspire 3. Le design va, contrairement aux deux montres, évoluer sensiblement avec un boitier plus épais qui épouse désormais les contours du bracelet. L'appareil devrait également s'éloigner des teintes pastel avec des couleurs noir, jaune et rose bien plus profondes et visibles au quotidien.