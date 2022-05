Huawei Watch GT 3 Pro : deux nouvelles montres connectées premium et un nouveau Huawei Watch Fit

Son écran rectangulaire s'élargit, avec une taille d'1,74 pouces contre 1,64 pouces sur le précédent bracelet, soit un affichage 18,6% plus grand. Il dispose toujours d'une dalle AMOLED et nouveauté de cette édition, on peut également remarquer la présence d'un haut-parleur qui permettra aux utilisateurs de passer des appels depuis leur poignet.

Pensé pour le plus large public, le Huawei Watch Fit 2 se décline en trois gammes plus ou moins onéreuses (Active, Classic et Elegant) et sept coloris, du très sobre noir, au bleu ou au rose en passant par une teinte or. Des bracelets en plastique, cuir et métal seront également proposés selon les gammes pour changer le look de la montre connectée selon son humeur et sa tenue du moment.

Huawei indique également avoir ajouté le support de l'application Huawei Health pour un suivi santé plus complet et l'analyse de la fréquence cardiaque, de l'oxygénation du sang et le suivi du sommeil.

La Huawei Watch Fit 2 sera disponible à partir de 149,99€ à une date encore non communiquée.