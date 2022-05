Huawei lance ses Watch GT 3 Pro et Watch Fit 2, premium et sportives sont en précommandes

La Huawei Watch GT 3 Pro 43mm en céramique ne dispose pas de version Active, préférant se concentrer sur un look chic et raffiné. Comptez 449,99 euros pour le modèle Classic et 599,99 euros pour l'édition Elegant.

La Huawei Watch Fit 2 est plus abordable que ses consœurs. Il est possible de l'acquérir dès 149,99 euros si vous optez pour la variante Active. Si vous préférez la Huawei Watch Fit 2 Classic, il vous en coûtera 199,99 euros. Et pour 229,99 euros, vous obtenez une Watch Fit 2 Elegant.

Huawei a aussi prévu de récompenser les consommateurs qui précommandent l'une de ses nouvelles montres connectées. Pour l'achat d'une Huawei Watch GT 3 Pro, vous recevez en cadeau des écouteurs sans fil Huawei Freebuds Pro d'une valeur de 109,99 euros. Dotés d'une fonction de réduction de bruit active ajustable, d'une bonne qualité audio, d'une ergonomie bien pensée et d'une belle autonomie, les Freebuds Pro sont une valeur sûre du marché de l'audio.