Le constructeur Xiaomi s’est hissé au premier rang mondial avec 8,7 millions de bracelets et montres connectés expédiés sur les trois premiers mois de l'année, soit une progression de 44 % sur un an. Cette performance s'explique par le renouvellement de ses gammes, notamment avec le bracelet Smart Band 9 et la montre Redmi Watch 5. Le constructeur a également misé sur une intégration renforcée de son écosystème articulé autour de HyperOS, pour offrir une meilleure cohérence entre ses smartphones, et ses wearables.

En plus de cibler les marchés émergents avec des produits d'entrée de gamme, Xiaomi capitalise aussi sur le développement interne des composants. À l'occasion du Computex, le géant chinois a levé le voile sur son SoC Xring O1 gravé en 3nm avec l'aide de TMSC et composé d'un CPU 10 cœurs, d'un GPU 16 cœurs et d'un NPU à 6 cœurs.