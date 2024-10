Sans grande surprise, l'IA occupera une place importante dans HyperOS 2. Les utilisateurs pourront notamment profiter de fonctionnalités liées à l'écriture, aux sous-titres, à la traduction ou encore à la reconnaissance sonore. Ils pourront également compter sur la présence de Xiaomi HyperConnect, qui vise à davantage simplifier les communications entre vos différents appareils.

Dès ce mois d'octobre 2024, les derniers appareils Xiaomi, tels que les smartphones Xiaomi 15 et 15 Pro, seront directement livrés avec HyperOS 2. La première vague de mise à jour débutera en novembre 2024, ciblant dans un premier temps les appareils haut de gamme récents comme les Xiaomi 14 Ultra, 14 Pro Titanium Edition et la série Redmi K70. En décembre 2024, la deuxième phase concernera notamment les Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro et les différents modèles Redmi K60. La troisième et dernière phase, prévue pour le premier semestre 2025, touchera les séries plus anciennes comme les Xiaomi 12S, 12, 11 et divers modèles Redmi.