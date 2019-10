La montre connectée Mi Watch de Xiaomi est une copie conforme de l'Apple Watch

© Xiaomi

Un clone de l'Apple Watch

Xiaomi petit joueur ?

Source : Android Authority

Xiaomi a annoncé la tenue d'une conférence le 5 novembre prochain. Le constructeur y présentera son nouveau smartphone, le Mi CC9 Pro (attendu sous le nom Mi Note 10 en Europe) et son capteur photo de 108 Mp, ainsi qu'une nouvelle montre connectée, qui devrait sobrement être baptisée Mi Watch.Des visuels officiels de la smartwatch de Xiaomi ont déjà été publiés sur le réseau social chinois Weibo, notamment par l'intermédiaire de Lei Jun, le P.-D.G. de Xiaomi. Ceux-ci nous permettent de nous faire une idée du design de l'appareil, qui nous rappelle fortement celui de l'Apple Watch, la référence du marché.La forme générale est vraiment très similaire à celle de sa concurrente. Mais le plus flagrant reste la disposition des composants à droite du cadran. De haut en bas : molette de sélection, microphone et bouton, exactement comme sur la montre connectée de la firme de Cupertino. Les matériaux utilisés semblent en revanche plus bons marché sur la Mi Watch, qui devrait être bien plus abordable financièrement.On ne sait pas encore grand chose des caractéristiques techniques de cette smartwatch. Il est cependant très probable qu'elle tourne sous Wear OS, le système d'exploitation de Google conçu pour lesIl est décevant de constater que Xiaomi ne prend aucun risque et se contente de réutiliser la recette de l'Apple Watch avec sa Mi Watch. Une stratégie à laquelle le constructeur chinois a recouru des années sur le marché des smartphones, avant d'innover véritablement pour proposer des designs émancipés des formes de l'iPhone. On peut même dire que la marque est passée devant Apple sur le secteur du mobile, avec des écrans plus, des lecteurs d'empreintes sous la dalle et des choix originaux, comme le capteur photo frontal pop-up.Sur certains produits néanmoins, Xiaomi a encore du mal à se défaire des appareils d'Apple. On pense notamment aux ordinateurs portables du fabricant, dont certains modèles s'inspirent beaucoup du MacBook. Qui sait, dans quelques années Xiaomi sera peut-être précurseur en matière de design sur les smartwatches et laptops...