Xiaomi tease un smartphone Mi CC9 Pro avec un capteur de 108 MP

© Xiaomi via Weibo

Plus de pixels pour plus de polyvalence

Un événement d'annonce prévu le 5 novembre

Source : Android Authority

Teasé sur Weibo depuis quelques heures, le Xiaomi Mi CC9 Pro embarquera le même capteur de 108 Mpx, avec un zoom optique en guise de cerise sur le gâteau. Si les spécifications de l'appareil sont encore inconnues pour la plupart, Xiaomi semble vouloir miser gros sur la photo, avec un total de cinq capteurs ajoutés sur le dos de son prochain mobile. Parmi eux, un zoom optique 5x similaire à ce que propose, par exemple, le Huawei P30 Pro Avec un capteur de 108 Mpx, ce sont avant tout les avantages du pixel-bining qui s'offrent à Xiaomi. Le procédé permet, pour rappel, de combiner plusieurs pixels en un seul afin d'obtenir des clichés plus détaillés et plus lumineux, notamment dans des conditions de luminosité complexes. L'appareil devrait ainsi se limiter à des photos de 27 Mpx dans les faits, mais avec un important niveau de détail et une gestion sophistiquée de la lumière.Le zoom par cinq de ce Xiaomi Mi CC9 Pro devrait pour sa part fonctionner grâce à un système de périscope, exactement comme ce que proposent les Huawei 30 Pro et Oppo Reno 10x Zoom Edition , note Android Authority. Le reste des capteurs ajoutés au terminal serait composé d'un module grand-angle et d'une caméra 3D ToF (Time of Flight). La dernière caméra visible au dos du CC9 Pro pourrait enfin être un module macro ou un capteur de profondeur. Difficile pour l'heure d'en savoir plus.Xiaomi a d'ores et déjà précisé qu'un événement serait organisé le 5 novembre prochain pour présenter ce nouveau smartphone en bonne et due forme. Si le mobile reprend les caractéristiques des autres modèles Mi CC9, nous devrions pouvoir compter sur un SoC haut de gamme, un capteur d'empreintes sous l'écran et un prix nettement plus abordable que les 2 800 dollars réclamés pour l'intriguant (et peu pratique) Mi Mix Alpha Le 5 novembre sera aussi l'occasion pour Xiaomi de dévoiler une montre connectée sous WearOS (une Mi Watch ?) et sa Mi TV 5. Nous serons sur le pont le 5 novembre pour vous en dire plus.