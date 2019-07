Les smartphones "pour jeunes" Xiaomi Mi CC9 et CC9e annoncés et détaillés

Un accent mis sur les appareils photo

Des prix toujours accessibles

a dernièrement dévoilé deux nouveaux modèles, leset, avec une ambition affichée : conquérir les plus jeunes. Pour cela, la firme chinoise se repose sur les performances photographiques de ces appareils.Quoi de mieux pour conquérir le cœur des plus jeunes que? On le sait, les réseaux sociaux , Instagram et autres Snapchat, sont très présents dans le quotidien des adolescents. Les meilleurs arguments de ces Xiaomi CC9 et Xiaomi CC9a orientés milieu de gamme sont donc leurs capteurs : 48 mégapixels, 8 mégapixels ultra grand-angle et 2 mégapixels mode Portrait. La caméra frontale n'est pas en reste et propose 32 mégapixels.Niveau fiche technique, le Xiaomi CC9 propose un processeurcouplé à 6 Go de RAM. Le stockage est de 64 ou 128 Go, la batterie affiche une puissance de 4030 mAh avec compatibilité recharge rapide de 18 W. On trouve une dalle AMOLED de 6,39 pouces d'une définition de 2340 x 1080 pixels.Du côté du Xiaomi CC9a, c'est une dalle AMOLED de 6,088 pouces qui est au rendez-vous avec une résolution de 1560 x 720 pixels. Le processeur est uncouplé à 4 ou 6 Go de RAM. Le stockage est de 64 ou 128 Go tandis que la batterie est d'une puissance de 4030 mAh - sans recharge rapide. Un modèle bien moins puissant que son grand frère.Niveau design, on suit la lignée des précédents modèles proposés par Xiaomi avec une encoche en « goutte d'eau ».Si rien n'a été annoncé pour la France, il serait peu étonnant de voir ces modèles arriver chez nous. Le Xiaomi CC9 coûtera 1 799 yuans en Chine,, tandis que le CC9e est affiché à 1 299 yuans - soit. Encore une fois, Xiaomi fait la part belle à un excellent rapport qualité/prix.