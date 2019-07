Wikipédia appelle ses utilisateurs à faire la grève des réseaux sociaux pendant 2 jours

(Crédits : Ink Drop/Shutterstock.com)

Une Déclaration d'indépendance numérique

Sanger veut des réseaux sociaux ouverts

Agenda s'il vous plaît ! Non, nous ne sommes pas de retour sur les bancs de l'école, mais Larry Sanger donne rendez-vous à toute la communautéles 4 et 5 juillet, pour mener la lutte contre les médias sociaux. Le cofondateur de l'encyclopédie en ligne appelle les utilisateurs àcette semaine, pour que ces derniers restaurent le contrôle des données personnelles par les utilisateurs.Durant cette grève, les internautes et mobinautes qui joueront le jeu devront s'abstenir de visiter, réagir ou publier sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. L'action, symbolique, vise pour le docteur Sanger à montrer que les grévistes ont un grief sérieux à l'encontre des différentes plateformes qui, selon lui.Larry Sanger a ainsi mis en ligne, il y a quelques jours sur son blog, unedans laquelle il détaille les raisons du boycott numérique qu'il est en train d'organiser, grâce auquel il espère «».Le cofondateur de Wikipédia a distillé quelques belles punchlines. «», écrit-il dans son billet, en espérant que son mouvement sera, de façon à faire pression sur les grandes plateformes, si tant est qu'elles y soient sensibles.De manière générale, Sanger souhaite, afin qu'ils sortent de cette image de réseaux « confinés. » Le docteur milite ainsi pour uneet pour leur mutation en systèmes qui seraient respectueux des droits de la vie privée, de la liberté d'expression, et qui seraient sécurisés.Si vous partagez l'avis de Larry Sanger, vous pouvez signer la déclaration sur son blog. Un prénom et un mail sont tout de même requis.