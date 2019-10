Xiaomi dépose le brevet d'un double module photo caché dans l'écran

Encore des progrès à faire

Samsung est aussi sur le coup

Source : GSMArena

Xiaomi l'avait déjà annoncé il y a quelques mois, l'information se confirme via un brevet : le constructeur est en train de développer une solution permettant d'intégrer les capteurs photo frontaux sous l'écran.Le brevet en question, déposé le 30 septembre 2019 auprès de la CNIPA (), a été repéré par. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, sur le croquis tiré du document, Xiaomi imagine un smartphone avec deux modules photos placés sous la dalle pour laisser un maximum d'espace à l'écran. À noter que le constructeur était déjà l'un des premiers à démocratiser les lecteurs d'empreintes sous l'écran.On ne sait pas encore quand un mobile embarquant une telle technologie pourra être commercialisé. Il semble qu'il y a encore du travail à faire en ce qui concerne la qualité photo, forcément altérée par l'écran, transparent, qui fait obstruction. D'ailleurs, selon, les fabricants pourraient être tentés de lancer les capteurs photos sous l'écran d'abord sur des modèles milieu de gamme, et non haut de gamme, dans un premier temps, afin de ne pas prendre de risque avec leurs flagships. Se reposer sur des appareils moins importants pour améliorer un procédé et recueillir le retour des consommateurs est une stratégie désormais utilisée par Samsung, qui fait d'ailleurs beaucoup d'essais sur des smartphones de la gamme Galaxy A.Alors que les innovations ont eu tendance à ralentir ces dernières années dans le secteur mobile, les constructeurs tentent aujourd'hui d'optimiser l'espace occupé par l'écran, qu'ils veulent rapprocher des 100 % - voire plus avec les smartphones à écran pliable ou les projets comme le Mi Mix Alpha , un prototype dont l'écran recouvre en partie le dos du téléphone.Samsung, qui est déjà à l'origine des écrans poinçonnés permettant de se passer d'encoche, serait aussi particulièrement avancé dans le développement d'une technologie de capteurs photo sous écran si l'on en croit de récents rapports De son côté, Xiaomi multiplie les pistes pour proposer un smartphone avec deux modules photo sur la face avant, sans que ceux-ci ne prennent trop de place. Nous vous expliquions il y a peu que la marque a aussi breveté un système avec un capteur placé à chaque coin supérieur de l'écran , ce qui peut être moins dérangeant à l'utilisation qu'un grand poinçon façon Galaxy S10+.