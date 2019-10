Xiaomi pose un brevet pour des modules photos "en coin" pour des écans sans bords

© Tony Webster

Des caméras cachés aux extrémités du smartphone



Source : GSM Arena

Les smartphones actuels possèdent des écrans de plus en plus larges et les constructeurs, pour gagner de la surface d'affichage, ont déplacé les caméras frontales dans des encoches, considérées par beaucoup comme des compromis disgracieux.Xiaomi a peut-être trouvé la solution qui permettrait de répondre à ce problème esthétique. Le constructeur chinois a déposé un brevet décrivant différentes intégrations de la caméra frontale dans les coins du smartphone.Les schémas montrent à chaque fois la présence de deux caméras frontales, avec une découpe plus petite que celles vues actuellement chez d'autres constructeurs.Reste à voir ce si Xiaomi ira au bout du concept dans les prochains mois.