Nest Mini, Nest Hub Max : on fait le tour des nouveaux gadgets dévoilés lors du Made by Google 2019

Les objets connectés Google (re)deviennent labellisés par Nest

La forme de cette nouvelle enceinte connectée ne change pas d'un iota. © Google

Le Nest Hub Max veut rattraper les impairs de son aîné

La Nest Hub Max intègre une caméra et des contrôles gestuels. © Google

Nest Wifi pour une couverture optimale jusqu'à 210 m2

Le nouveau Nest Wifi et son point d'accès intégrant Google Assistant. © Google

... Ou à nous rendre plus dépendants à la technologie, selon où vous vous situez sur l'échelle de l'enthousiasme. Qu'à cela ne tienne, Google embrasse définitivement son mariage avec Nest pour nous présenter les nouvelles versions de la Google Home Mini, du Hub Max et du Google Wifi.Ce ne sont pas seulement des nouvelles versions que nous a présentées Google aujourd'hui. C'est un véritabled'une partie de sa gamme dédiée à l'Internet des objets.Fort du rachat de Nest en 2014, Google se décide enfin à capitaliser sur ce nom pour sa nouvelle génération de produits. Signe le plus marquant de cette métamorphose ? L'enceinte connectée Google Home Mini devient officiellement Nest Mini.La forme, elle, ne change pas d'un iota. On retrouve une enceinte assez plate, disponible dans deux couleurs (Charbon et Galet), qui tire pleinement parti de l'Assistant Google pour vous accompagner au quotidien.Google promet néanmoins avoir amélioré le rendu sonore de son haut-parleur domestique, et intégré quelques nouvelles fonctionnalités. Il se dit par exemple que la voix de l'Assistant pourra s'adapter au niveau sonore environnant (le volume augmente tout seul lorsque la pièce est bruyante, et vice-versa). On pourra également se servir de son smartphone pour communiquer directement sur un Nest Mini situé dans une autre pièce. Oui, les ados vont trouver ça beaucoup moins cool d'avoir une enceinte connectée dans leur chambre.Version revue et améliorée du Google Nest Hub , le Nest Hub Max présenté aujourd'hui par la firme de Mountain View vient — sur le papier — corriger presque tous les défauts de son grand frère.Ce smart display de 10 pouces (c'était 7 pouces sur le Nest Hub) se dote d'une caméra de 6,5 mégapixels à l'angle de vue étendu de 127°. Il permet donc de profiter de Google Duo pour les appels en visio, mais aussi de contrôles gestuels identiques à ceux présentés sur le Pixel 4.On peut donc mettre une vidéo en pause, passer à un morceau suivant ou relancer un minuteur d'un simple geste de la main. Sur le papier (et en démonstration), ça fonctionne bien. Il s'agira de voir si la chose est aussi vraie dans les mains des utilisateurs.Notez que la caméra intégrée au Nest Hub Max peut également vous servir de caméra de surveillance via l'application Google Home lorsque vous n'êtes pas à domicile... ou que vous êtes dans une autre pièce.Exactement comme pour le Google Home Mini, le Google Wifi devient aujourd'hui Nest Wifi. Ce nouveau routeur s'accompagne aussi d'un point d'accès intégrant un haut-parleur et de Google Assistant. Autrement dit : un Nest Mini pouvant servir de routeur.Quel que soit l'appareil qui vous intéresse, tous deux disposent des dernières avancées de l'entreprise en matière de maillage réseau. Le Nest Wifi promet une puissance de signal doublée pour 25% de surface couverte en plus, et des débits allant jusqu'à 2,2 Gb/s.Google promet qu'un routeur Nest Wifi et un point d'accès dans le même domicile suffisent pour couvrir une superficie de 210 m2. L'entreprise précise aussi que ce nouveau modèle est compatible avec feu Google Wifi.Outre ces quelques ajouts, Nest Wifi vous permet toujours de configurer des heures de coupure automatique du réseau, ainsi que la création spontanée d'un réseau pour épargner à vos invités la délicieuse étape de la saisie du mot de passe de votre routeur.