L'Assistant Google va, peut-être, vous éviter de devenir fou quand vous êtes "en attente" au téléphone

Hold for me est une nouvelle capacité apportée à Google Assistant et présentée ce mercredi 30 septembre lors de l'annonce des Pixel 5 et Pixel 4a, qui seront les seuls smartphones à en bénéficier pour le moment.

Elle utilise la technologie Duplex, qui avait impressionné son monde à l'époque en permettant à l'Assistant Google de passer un appel à un commerçant et de prendre un rendez-vous, le tout de manière très naturelle.

Avec Hold for me, Google s'attaque aux attentes interminables lors d'un appel à un service client ou à une administration. L'Assistant Google pourra patienter à votre place et vous prévenir par une notification lorsque votre correspondant sera au bout du fil.